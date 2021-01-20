"Аталанта" сыграла вничью с "Удинезе". Миранчука заменили на 58-й минуте

ТАСС, 20 января. "Аталанта" сыграла вничью с "Удинезе" со счетом 1:1 в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Фриули" в Удине.

В составе хозяев отличился Роберто Перейра (1-я минута), у гостей мяч забил Луис Мурьель (44). Встреча должна была пройти в начале декабря, но ее перенесли из-за дождя.

В составе "Аталанты" впервые с первых минут на поле в чемпионате Италии вышел полузащитник сборной России Алексей Миранчук. Футболист не отметился результативными действиями и был заменен на 58-й минуте. До этого Миранчук провел в рамках итальянского первенства девять матчей (один гол), каждый раз выходя на замену.

В составе "Удинезе" весь матч провел бразильский защитник Родриго Бекао, в 2018-2019 годах выступавший за московский ЦСКА на правах аренды.

"Аталанта" продлила беспроигрышную серию в чемпионате Италии до девяти матчей (пять побед, четыре ничьих), команда занимает в турнирной таблице шестое место, набрав 33 очка после 18 игр. "Удинезе" с 17 очками идет 15-м.

В рамках 19-го тура "Аталанта" 23 января в гостях сыграет с "Миланом", "Удинезе" в тот же день примет "Интер".