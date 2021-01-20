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НХЛ

НХЛ перенесла еще два матча "Каролины" из-за COVID-19

19 января команда должна была встретиться с "Нэшвиллом", 21 и 23 января - с "Флоридой"

ТАСС, 20 января. Ближайшие два матча клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" перенесены на неопределенный срок из-за случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

"Каролина" должна была провести с "Флоридой" два домашних матча 21 и 23 января. 19 января по этой же причине не состоялась встреча против "Нэшвилла".

Помещения для тренировок команды закрыты. Лига работает над изменением календаря сезона в связи с необходимостью переноса матчей.

За "Каролину" выступает россиянин Андрей Свечников. В активе 20-летнего форварда три гола и две передачи в текущем сезоне. "Каролина" после трех матчей регулярного чемпионата занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 4 очка.

"Флорида" провела в текущем сезона два матча, ранее были перенесены два матча команды против "Далласа", в котором зафиксировали вспышку коронавируса.

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