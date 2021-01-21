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Футбол в Италии

Роналду вышел на чистое первое место по количеству голов в официальных матчах

Португалец забил свой 760-й гол в карьере, обойдя Йозефа Бицана
Криштиану Роналду AP Photo/Antonio Calanni
Описание
Криштиану Роналду
© AP Photo/Antonio Calanni

ТАСС, 21 января. Португальский форвард итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду побил рекорд по числу голов в официальных матчах. Португалец в среду открыл счет в матче за Суперкубок Италии против "Наполи".

Для 35-летнего форварда гол стал 760-м в карьере за клубы и сборную. Он превзошел достижение бывшего нападающего сборных Австрии и Чехословакии Йозефа Бицана, выступавшего до 1950-х годов.

Ранее Роналду обошел по числу голов Пеле, который забил 757 мячей.

Существует несколько версий относительно количества голов бомбардиров прошлых лет. Рекорды Пеле и Бицана пали по подсчетам, в частности, ЕSPN и футбольного портала Squawka. По другим версиям, на счету Пеле, бразильца Ромарио и Бицана больше забитых мячей и Роналду до их рекорда еще не добрался.

Роналду выступает за "Ювентус" с июля 2018 года. До этого он играл за испанский "Реал", английский "Манчестер Юнайтед" и португальский "Спортинг". Роналду является пятикратным обладателем приза "Золотой мяч", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций.

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