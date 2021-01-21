НХЛ оштрафовала "Вашингтон" на $100 тыс. за нарушение протоколов COVID-19

ТАСС, 21 января. Национальная хоккейная лига (НХЛ) оштрафовала "Вашингтон" на $100 тыс. за нарушение протоколов лиги о COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Отмечается, что игроки команды находились в близком контакте друг с другом без использования медицинских масок, что является нарушением правил о социальном взаимодействии.

"Вашингтон" стал первой командой НХЛ в этом сезоне, оштрафованной за нарушение протоколов COVID-19.

За столичную команду выступают голкипер Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов, форварды Александр Овечкин (капитан) и Евгений Кузнецов.

После четырех матчей регулярного чемпионата "Вашингтон" располагается на втором месте в таблице Восточного дивизиона с шестью очками. 23 января команда должна дома встретиться с "Баффало".