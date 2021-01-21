Паунд: МОК не намерен отменять ОИ в Токио, не исключен вариант проведения без зрителей

ТОКИО, 21 января. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) не намерен отменять летний Олимпийские игры в Токио, которые были перенесены на этот год, при этом не исключен вариант проведения соревнований без зрителей. Об этом в опубликованном в четверг интервью агентству Kyodo заявил член МОК Ричард Паунд.

"У МОК нет намерения отменять Олимпиаду", - сказал он. При этом, по словам Паунда, если распространение коронавируса не удастся остановить, то "целесообразно было бы провести Игры без зрителей". Он подчеркнул, что еще одна отсрочка была бы затруднительной.

"Вопрос в том, обязательно ли это или приятно. Приятно (провести Игры) со зрителями, но это не обязательно", - добавил Паунд. Он также отметил, что сейчас никто не может дать гарантию, что Игры пройдут в соответствии с нынешним планом.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.

В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований. Бюджет Олимпиады вырос из-за дополнительных расходов, связанных с отсрочкой соревнований и мерами против коронавируса, и теперь составляет 1,64 трлн иен ($15,9 млрд).