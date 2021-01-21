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Футбол в России

СМИ: "Болонья" заинтересована в приобретении футболиста ЦСКА Гайча

Столичный клуб оценивает нападающего в €10 млн

ТАСС, 21 января. Итальянский футбольный клуб "Болонья" заинтересован в трансфере аргентинского нападающего ЦСКА Адольфо Гайча. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал 1 000 Cuori Rossoblu.

ЦСКА оценивает 21-летнего футболиста примерно в €10 млн.

Однако приоритетными трансферами для "Болоньи" являются 19-летний итальянский нападающий "Монако" Пьетро Пеллегри и 23-летний нападающий "Аталанты" Сам Ламмерс из Нидерландов, в переговорах с которыми возникли сложности.

Ранее сообщалось, что интерес к Гайчу также проявляют аргентинский "Бока Хуниорс" и турецкий "Трабзонспор".

Гайч перешел в ЦСКА в августе 2020 года из аргентинского "Сан-Лоренсо". В нынешнем сезоне футболист провел 18 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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