СМИ: штрафы за нарушение протоколов COVID-19 в НХЛ будут расти

Ранее НХЛ оштрафовала "Вашингтон" на $100 тыс. за нарушение протоколов лиги о COVID-19. Хоккеисты команды Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов попали в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ либо тренировках команды из-за нарушения протокола. Спортсмены находились в одном гостиничном номере в близком контакте с высоким риском заражения коронавирусом.

"НХЛ бросила вызов командам, которые пренебрегают протоколами, так тщательно составленными, чтобы попытаться продолжить сезон в нужном русле. И мы можем с уверенностью сказать, что для следующей команды или игроков, которые нарушат протоколы, штраф в размере $100 тыс., наложенный на "Вашингтон", покажется легкой прогулкой, - сказал Бёрнсайд. - Перед началом тренировочных сборов НХЛ предупредила, что санкции за нарушения будут суровыми. Ожидайте, что штрафы будут расти по мере того, как планы лиги на сезон-2020/21 будут подвергаться испытаниям".

"Вашингтон" стал первой командой НХЛ в этом сезоне, оштрафованной за нарушение протоколов COVID-19. В заявлении клуба говорится, что его руководство разочаровано таким поведением своих игроков, Овечкин также заявил, что сожалеет о своих действиях.