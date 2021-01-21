Первый центр киберспорта в Ростовской области создадут в Волгодонске

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 января. /ТАСС/. Центр киберспорта, который станет первым подобным спортивным объектом в Ростовской области, к весне откроется в Волгодонске. Об этом в четверг сообщила пресс-служба администрации города.

"В единственном в Ростовской области центре киберспорта будут учить и тренировать участников соревнований по кибердисциплинам, а также проводить турниры. В проект уже вложено около 3 млн рублей. Его организаторы уверены, что ближе к весне центр киберспорта сможет смело заявить не только о готовности к открытию, но и о возможности проведения в Волгодонске первых соревнований", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что проект организуется Федерацией электронного спорта Ростовской области. На первом этаже разместятся спортзал, зона для болельщиков и массажный кабинет, на втором - спортивная арена, оснащенная 15 компьютерами, помещения для операторов и комментаторов. В центре будет работать психолог.

По словам президента региональной федерации электронного спорта Дмитрия Шахновского, в компьютерные игры, в основе которых могут быть стратегия, архитектура, строительство умных городов, играют миллионы людей, для многих из которых это увлечение становится спортом или перерастает в профессию. "В Волгодонске очень много талантливых людей, которые играют на высоком уровне. Наша задача - объединить их, вывести на профессиональный уровень киберспорта", - отметил Шахновский.

Киберспорт - соревнования с использованием компьютерных технологий, где компьютер моделирует виртуальное пространство, внутри которого происходит состязание. Министерство спорта РФ в 2016 году включило киберспорт в первый раздел Всероссийского реестра видов спорта, в котором располагаются признанные ведомством виды. Международная федерация киберспорта (IESF) учреждена в 2008 году. На данный момент она объединяет 100 национальных федераций. Федерация киберспорта России является членом IESF с октября 2010 года.