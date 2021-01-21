Чемпион мира по кикбоксингу задержан в Москве

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Белорусский кикбоксер Алексей Кудин задержан в Москве. Об этом ТАСС сообщили в Gagarin Sports Management, представляющей интересы спортсмена.

"Алексей Кудин задержан в Москве, мы в курсе этой ситуации. Однако не знаем деталей и обстоятельств, в связи с которыми он задержан", - сказал собеседник агентства.

Кудин является заслуженным мастером спорта Белоруссии, чемпионом мира по тайскому боксу среди любителей и по кикбоксингу среди профессионалов.

Планировалось, что он будет выступать в американской организации кулачных боев Bare Knuckle FC ("Бэр накл Эф-си").