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Летние неолимпийские виды спорта

Чемпион мира по кикбоксингу задержан в Москве

Подробности задержания белоруса Алексея Кудина неизвестны

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Белорусский кикбоксер Алексей Кудин задержан в Москве. Об этом ТАСС сообщили в Gagarin Sports Management, представляющей интересы спортсмена.

"Алексей Кудин задержан в Москве, мы в курсе этой ситуации. Однако не знаем деталей и обстоятельств, в связи с которыми он задержан", - сказал собеседник агентства.

Кудин является заслуженным мастером спорта Белоруссии, чемпионом мира по тайскому боксу среди любителей и по кикбоксингу среди профессионалов.

Планировалось, что он будет выступать в американской организации кулачных боев Bare Knuckle FC ("Бэр накл Эф-си").

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
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