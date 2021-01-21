Футболисту "Локомотива" Куликову сделали операцию по удалению аппендицита

ТАСС, 21 января. Полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Даниил Куликов в экстренном порядке перенес операцию по удалению аппендицита. Об этом сообщает пресс-служба москвичей.

Операция прошла успешно. Куликов вернется в расположение команды уже в четверг и через несколько дней сможет вернуться к тренировкам в индивидуальном порядке.

Куликову 22 года, он является воспитанником "железнодорожников". В нынешнем сезоне провел 19 матчей, результативными действиями не отметился.

"Локомотив" находится на сборах в Испании. 23 января команда проведет первый товарищеский матч, соперником станет испанский "Атлетико Манча-Реал". В турнирной таблице РПЛ после 19 туров "Локомотив" располагается на восьмой строчке, набрав 28 очков.