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Футбол в России

Футболисту "Локомотива" Куликову сделали операцию по удалению аппендицита

Полузащитник вернется в расположение команды уже в четверг

ТАСС, 21 января. Полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Даниил Куликов в экстренном порядке перенес операцию по удалению аппендицита. Об этом сообщает пресс-служба москвичей.

Операция прошла успешно. Куликов вернется в расположение команды уже в четверг и через несколько дней сможет вернуться к тренировкам в индивидуальном порядке.

Куликову 22 года, он является воспитанником "железнодорожников". В нынешнем сезоне провел 19 матчей, результативными действиями не отметился.

"Локомотив" находится на сборах в Испании. 23 января команда проведет первый товарищеский матч, соперником станет испанский "Атлетико Манча-Реал". В турнирной таблице РПЛ после 19 туров "Локомотив" располагается на восьмой строчке, набрав 28 очков.

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