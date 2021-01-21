Португалец Паулу Соуза возглавил сборную Польши по футболу

ВАРШАВА, 21 января. /ТАСС/. Португальский специалист Паулу Соуза назначен новым главным тренером сборной Польши по футболу. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек.

"Новый тренер сборной - Паулу Соуза", - сказал он. "Это футболист с большим характером", - добавил Бонек.

В коротком приветственном видео португальский тренер поблагодарил за назначение. "Вместе мы сможем бороться за победу в следующем чемпионате Европы, - сказал 50-летний специалист. - Я уверен, вся Польша будет гордиться своей национальной командой".

18 января Ежи Бженчек был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Польши. Он занимал этот пост с начала августа 2018 года. За это время команда сыграла 24 матча, из которых в 12 победила, 7 проиграла и 5 завершила вничью. Под руководством Бженчека польская сборная вышла на чемпионат Европы - 2020, который был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

"Учитывая матчи, которые нас ждут перед чемпионатом мира и на чемпионате Европы, я понял, что эта команда должна пойти вперед", - сказал Бонек о причинах увольнения прежнего главного тренера. "Я искал кого-то, кто может помочь этой команде", - рассказал Бонек, который считает, что в текущем составе сборная может только выигрывать, а под руководством Бженчека сотрудничество в команде не всегда складывалось гладко.