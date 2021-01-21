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ММА

Российский боец Царукян заявил об отсутствии конфликта с командой Хабиба Нурмагомедова

Царукян и представители команды Нурмагомедова неоднократно через прессу и соцсети обменивались высказываниями

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российский боец Арман Царукян не имеет конфликта с командой Хабиба Нурмагомедова. Об этом Царукян заявил ТАСС.

"У нас ничего не может быть. Я даже сфотографируюсь, если будет встреча", - сказал Царукян.

Царукян и представители команды Нурмагомедова, в том числе его бывший соперник Ислам Махачев, неоднократно через прессу и соцсети обменивались высказываниями. Царукян также спарринговал с Дастином Порье перед боем американца против Нурмагомедова.

Царукян проиграл Махачеву единогласным решением судей на турнире UFC в Санкт-Петербурге в 2019 году.

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ММАНурмагомедов, Хабиб Абдулманапович
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