Российский боец Царукян рассказал о плюсах проведения боя на одном турнире с Макгрегором

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Арман Царукян отметил дополнительное внимание общественности к бойцам, которые выступят на одном турнире UFC с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом Царукян рассказал ТАСС.

"Очень хорошо драться на одном турнире с Конором, - сказал Царукян. - Обычно интервью у меня берут 3-4 человека, а вчера сидели 25 человек, все говорили на английском. Сейчас я просыпаюсь в 8 вечера (из-за времени боя), у меня все наоборот. Осталось скинуть где-то 7 кг, должен скинуть за полтора дня".

"Я бы хотел удосрочить поединок, но зацикливаться на этом не буду. Хочется задушить соперника. Последние мои бои завершались решением, нужно себя уже показывать, взрываться", - добавил собеседник агентства.

Царукян на турнире UFC 257 проведет бой против представителя Германии Насрата Хакпараста. Всего на счету россиянина 15 побед и два поражения.