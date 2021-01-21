Олег Иванов стал футболистом "Уфы"

ТАСС, 21 января. Полузащитник Олег Иванов подписал контракт с футбольным клубом "Уфа". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение Иванова с "Уфой" рассчитано на 1,5 года.

10 января 34-летний футболист расторг контракт с грозненским "Ахматом".

Иванов выступал за "Ахмат" с 2012 года, проведя за клуб 243 матча, забив 17 голов и отдав 30 результативных передач. Также он играл за самарские "Крылья Советов", краснодарскую "Кубань", подмосковные "Химки", "Ростов" и московский "Спартак".

В составе сборной России провел пять матчей, не сумев отметиться результативными действиями. В 2008 году вместе с национальной командой он стал бронзовым призером чемпионата Европы.