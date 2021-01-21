В Ростове-на-Дону завершился чемпионат России по греко-римской борьбе

ТАСС, 21 января. Чемпионат России по греко-римской борьбе 2021 года завершился в Ростове-на-Дону. По его итогам определились призеры в 10 весовых категориях.

Чемпионом России в категории до 55 кг стал Виктор Ведерников, в категории до 60 кг - чемпион мира Сергей Емелин, до 63 кг - Алексей Тадыкин, до 67 кг - чемпион мира Артем Сурков, до 72 кг - чемпион мира Чингиз Лабазанов, до 77 кг - чемпион мира Абуязид Манцигов, до 82 кг - Адлан Акиев, до 87 кг - Милад Алирзаев, до 97 кг - Артур Саргсян, до 130 кг - чемпион мира Сергей Семенов.

От участия в турнире после переноса чемпионата Европы на 19-25 апреля были освобождены двукратный чемпион мира Муса Евлоев (до 97 кг) и двукратный олимпийский чемпион Роман Власов (до 77 кг). Из-за коронавируса соревнования пропустил олимпийский чемпион Давит Чакветадзе (до 87 кг).