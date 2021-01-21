"Нефтехимик" обыграл "Куньлунь" в матче КХЛ. Команды забросили 11 шайб

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Нижнекамский "Нефтехимик" на выезде обыграл пекинский "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Мытищах в присутствии 249 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Либор Гудачек (4-я минута), Рафаэль Бикмуллин (26, 33), Марат Хайруллин (27), Алексей Волгин (30) и Михаил Сидоров (55), у проигравших отличились Глеб Шашков (12), Сергей Монахов (15), Итан Уэрек (21), Спенсер Фу (31) и Войтех Мозик (47).

"Нефтехимик" в третий раз в сезоне обыграл китайскую команду, один матч завершился победой "Куньлуня". В случае поражения в этой игре клуб из Нижнекамска лишался шансов выйти в плей-офф.

В турнирной таблице Восточной конференции "Нефтехимик" занимает предпоследнее, 11-е место, набрав 32 очка в 48 матчах, "Куньлунь" идет на последней строчке, имея в активе 30 очков после 46 игр. В следующем матче нижнекамский клуб 26 января на выезде сыграет с новосибирской "Сибирью", команда из Пекина днем ранее в гостях встретится с подольским "Витязем".

В другом матче игрового дня челябинский "Трактор" дома в овертайме обыграл уфимский "Салават Юлаев" (2:1).