ЦСКА десятый раз подряд вышел в плей-офф КХЛ

ТАСС, 21 января. ЦСКА победил дома хабаровский "Амур" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и гарантировал себе участие в плей-офф.
Шайбы в составе армейцев забросили Антон Слепышев (4-я минута), Марио Кемпе (20) и Кирилл Максимов (26). У гостей отличились Александр Шаров (23) и Валентин Пьянов (56).
ЦСКА с 75 очками в 48 матчах занимает первое место таблицы Западной конференции. Клуб 10-й сезон подряд выходит в плей-офф лиги. Команда Игоря Никитина является действующим чемпионом КХЛ (2018/19), в прошлом сезоне турнир был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Ранее первым в КХЛ место в плей-офф себе гарантировал казанский "Ак Барс".
Хабаровчане последний раз побеждали ЦСКА на выезде в сентябре 2016 года (2:1). Нападающий дальневосточной команды Дмитрий Лугин провел 500-й матч в КХЛ. "Амур" располагается на 10-й строчке на Востоке с 40 очками в 48 встречах.
Армейцы в следующем матче примут хельсинкский "Йокерит" 23 января, "Амур" 26 января сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|47
|29
|4
|2
|2
|3
|8
|155-98
|75
|2
|СКА
|49
|26
|1
|2
|4
|4
|12
|146-108
|66
|3
|Локомотив
|48
|23
|4
|3
|1
|4
|13
|144-101
|65
|4
|Динамо М
|48
|24
|4
|0
|3
|2
|15
|143-118
|61
|5
|Динамо Мн
|47
|13
|9
|4
|1
|2
|18
|132-132
|55
|6
|Северсталь
|48
|18
|4
|3
|3
|1
|19
|119-130
|54
|7
|Йокерит
|44
|19
|3
|2
|1
|4
|15
|128-107
|53
|8
|Спартак
|48
|16
|5
|1
|2
|4
|20
|126-138
|50
|9
|Витязь
|48
|17
|3
|3
|2
|1
|22
|123-134
|49
|10
|Сочи
|49
|11
|2
|0
|2
|6
|28
|103-162
|34
|11
|Динамо Р
|47
|4
|2
|2
|2
|5
|32
|100-167
|23
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|49
|28
|2
|5
|2
|4
|8
|159-106
|76
|2
|Авангард
|48
|25
|2
|0
|5
|5
|11
|141-113
|64
|3
|Металлург
|48
|25
|0
|4
|1
|4
|14
|131-114
|63
|4
|Салават Юлаев
|50
|21
|4
|4
|1
|4
|16
|150-130
|63
|5
|Автомобилист
|49
|21
|3
|2
|3
|4
|16
|130-121
|59
|6
|Трактор
|48
|23
|3
|1
|2
|1
|18
|124-112
|57
|7
|Торпедо НН
|49
|19
|3
|3
|2
|4
|18
|143-139
|56
|8
|Барыс
|46
|16
|6
|3
|2
|3
|16
|112-118
|56
|9
|Сибирь
|49
|16
|2
|2
|3
|1
|25
|115-131
|44
|10
|Амур
|48
|13
|4
|1
|4
|0
|26
|117-143
|40
|11
|Нефтехимик
|48
|12
|2
|2
|0
|0
|32
|110-176
|32
|12
|Куньлунь
|46
|10
|0
|1
|2
|6
|27
|110-163
|30