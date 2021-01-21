ЦСКА десятый раз подряд вышел в плей-офф КХЛ

ТАСС, 21 января. ЦСКА победил дома хабаровский "Амур" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и гарантировал себе участие в плей-офф.

Шайбы в составе армейцев забросили Антон Слепышев (4-я минута), Марио Кемпе (20) и Кирилл Максимов (26). У гостей отличились Александр Шаров (23) и Валентин Пьянов (56).

ЦСКА с 75 очками в 48 матчах занимает первое место таблицы Западной конференции. Клуб 10-й сезон подряд выходит в плей-офф лиги. Команда Игоря Никитина является действующим чемпионом КХЛ (2018/19), в прошлом сезоне турнир был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Ранее первым в КХЛ место в плей-офф себе гарантировал казанский "Ак Барс".

Хабаровчане последний раз побеждали ЦСКА на выезде в сентябре 2016 года (2:1). Нападающий дальневосточной команды Дмитрий Лугин провел 500-й матч в КХЛ. "Амур" располагается на 10-й строчке на Востоке с 40 очками в 48 встречах.

Армейцы в следующем матче примут хельсинкский "Йокерит" 23 января, "Амур" 26 января сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым".