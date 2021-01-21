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КХЛ

ЦСКА десятый раз подряд вышел в плей-офф КХЛ

Действующий чемпион гарантировал себе участие в Кубке Гагарина за 12 матчей до конца регулярного чемпионата
Хоккеист ЦСКА Артем Блажиевский (слева) Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Хоккеист ЦСКА Артем Блажиевский (слева)
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 21 января. ЦСКА победил дома хабаровский "Амур" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и гарантировал себе участие в плей-офф.

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Шайбы в составе армейцев забросили Антон Слепышев (4-я минута), Марио Кемпе (20) и Кирилл Максимов (26). У гостей отличились Александр Шаров (23) и Валентин Пьянов (56).

ЦСКА с 75 очками в 48 матчах занимает первое место таблицы Западной конференции. Клуб 10-й сезон подряд выходит в плей-офф лиги. Команда Игоря Никитина является действующим чемпионом КХЛ (2018/19), в прошлом сезоне турнир был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Ранее первым в КХЛ место в плей-офф себе гарантировал казанский "Ак Барс".

Хабаровчане последний раз побеждали ЦСКА на выезде в сентябре 2016 года (2:1). Нападающий дальневосточной команды Дмитрий Лугин провел 500-й матч в КХЛ. "Амур" располагается на 10-й строчке на Востоке с 40 очками в 48 встречах.

Армейцы в следующем матче примут хельсинкский "Йокерит" 23 января, "Амур" 26 января сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым".

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА472942238155-9875
2СКА4926124412146-10866
3Локомотив4823431413144-10165
4Динамо М4824403215143-11861
5Динамо Мн4713941218132-13255
6Северсталь4818433119119-13054
7Йокерит4419321415128-10753
8Спартак4816512420126-13850
9Витязь4817332122123-13449
10Сочи4911202628103-16234
11Динамо Р474222532100-16723
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс492825248159-10676
2Авангард4825205511141-11364
3Металлург4825041414131-11463
4Салават Юлаев5021441416150-13063
5Автомобилист4921323416130-12159
6Трактор4823312118124-11257
7Торпедо НН4919332418143-13956
8Барыс4616632316112-11856
9Сибирь4916223125115-13144
10Амур4813414026117-14340
11Нефтехимик4812220032110-17632
12Куньлунь4610012627110-16330

 

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