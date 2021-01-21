Бывший президент ФИФА Блаттер более недели находился в искусственной коме

ТАСС, 21 января. Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер более чем на неделю был введен в искусственную кому. Об этом рассказала его дочь Коринн, комментарий которой приводит агентство Associated Press.

В конце декабря 84-летнему Блаттеру была проведена операция на сердце.

"Врачи довольны его самочувствием, но впереди еще долгий путь, - сказала дочь Блаттера. - В сумме он провел более недели в искусственной коме и не мог разговаривать".

Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. Швейцарец был отстранен от футбольной деятельности на 8 лет по делу о коррупции. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до 6 лет.

В июне 2020 года Блаттер стал подозреваемым по делу о нецелевой трате $1 млн из фонда ФИФА. В декабре ФИФА обратилась в прокуратуру Цюриха с просьбой возбудить уголовное дело против Блаттера в связи с финансированием убыточного музея мирового футбола.