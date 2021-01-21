"Валенсия" сыграла вничью с "Осасуной". Черышев вышел в стартовом составе

ТАСС, 21 января. "Валенсия" на своем поле сыграла вничью с "Осасуной" в матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе гостей отличился Хонатан Кальери (42-я минута), на 69-й минуте защитник "Осасуны" Унаи Гарсия отправил мяч в свои ворота. Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 68-й минуте, не сумев отметиться результативными действиями.

"Валенсия" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 20 очков. "Осасуна" не может победить на протяжении 13 матчей (6 ничьих, 7 поражений) и находится в зоне вылета, расположившись на 19-й строчке с 16 очками в активе.

В следующем туре "Валенсия" 24 января на выезде сыграет с "Атлетико", "Осасуна" в этот же день примет "Гранаду".