"Химки" проиграли 13-й матч подряд в баскетбольной Евролиге

ТАСС, 21 января. Российский баскетбольный клуб "Химки" уступил в гостях греческому "Панатинаикосу" в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 94:78 в пользу хозяев площадки.

Больше всех очков в матче набрал Константинос Митроглу из "Панатинаикоса" (29). На его счету дабл-дабл, он сделал 12 подборов. Самым результативным у подмосковной команды стал Джордан Микки, набравший 25 очков.

Встречу из-за травм пропустили игроки "Химок" Алексей Швед, Янис Тимма, Девин Букер, Егор Вяльцев, Йонас Жеребко и Грег Монро.

Матч стал вторым для команды под руководством исполняющего обязанности главного тренера Андрея Мальцева. Бывший наставник команды Римас Куртинайтис был отправлен в отставку 15 января.

"Химки" проиграли 13-ю встречу главного европейского турнира кряду и с двумя победами в 21 матче занимают последнее, 18-е место турнирной таблицы. "Панатинаикос" располагается на 14-й строчке, одержав седьмую победу в 20 встречах.

В следующем туре российский клуб встретится 26 января дома с германской "Баварией", "Панатинаикос" на следующий день сыграет на выезде с испанским "Реалом".