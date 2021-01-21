Вратарь "Эйбара" забил гол в матче чемпионата Испании по футболу

Этот гол стал для 28-летнего вратаря первым в карьере. Дмитрович также стал первым вратарем чемпионата Испании с 2011 года, забившим гол, и первым с 2003-го, отличившимся с пенальти. Серб - седьмой вратарь, забивавший в матче чемпионата Испании.