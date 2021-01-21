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Футбол в Испании

Вратарь "Эйбара" забил гол в матче чемпионата Испании по футболу

28-летний Марко Дмитрович реализовал пенальти в игре против "Атлетико"
Марко Дмитрович исполняет пенальти EPA-EFE/Javier Etxezarreta
Описание
Марко Дмитрович исполняет пенальти
© EPA-EFE/Javier Etxezarreta

ТАСС, 21 января. Голкипер "Эйбара" Марко Дмитрович забил с пенальти в матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу.

Дмитрович реализовал одиннадцатиметровый удар на 12-й минуте матча.

Этот гол стал для 28-летнего вратаря первым в карьере. Дмитрович также стал первым вратарем чемпионата Испании с 2011 года, забившим гол, и первым с 2003-го, отличившимся с пенальти. Серб - седьмой вратарь, забивавший в матче чемпионата Испании.

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