Вратарь "Эйбара" забил гол в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 21 января. Голкипер "Эйбара" Марко Дмитрович забил с пенальти в матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу.
Дмитрович реализовал одиннадцатиметровый удар на 12-й минуте матча.
Eibar’s Serbian goalkeeper Dmitrovic scores against Atletico Madrid ⚽️#EibarAtleti @SerbianFooty— Sacha Pisani (@Sachk0) January 21, 2021
pic.twitter.com/AdDWHc6DuD
Этот гол стал для 28-летнего вратаря первым в карьере. Дмитрович также стал первым вратарем чемпионата Испании с 2011 года, забившим гол, и первым с 2003-го, отличившимся с пенальти. Серб - седьмой вратарь, забивавший в матче чемпионата Испании.