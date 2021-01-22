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Бокс

Бой Бетербиев - Дайнес состоится в Москве

Поединок пройдет 20 марта
Артур Бетербиев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Артур Бетербиев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской Федерации (IBF) Артур Бетербиев проведет бой против Адама Дейнеса 20 марта в Москве. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

"Бой пройдет 20 марта в Москве", - сказал собеседник агентства.

Изначально поединок между Бетербиевым и Дайнесом должен был пройти 30 января. В команде спортсмена 29 декабря сообщили ТАСС, что Бетербиев заразился коронавирусом, из-за чего поединок был перенесен.

Бетербиев владеет титулом чемпиона мира по версии IBF с 2017 года, WBC - с 2019-го. На счету 36-летнего россиянина 15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. В активе 29-летнего Дайнеса 19 побед (10 нокаутом), одно поражение и одна ничья.

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