{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Испании

Вратарь клуба третьего испанского дивизиона отбил два пенальти в матче с "Барселоной"

Голкипер "Корнельи" Рамон Рамирес отбил удары Миралема Пьянича и Усмана Дембеле
Футболисты "Корнельи" AP Photo/Joan Monfort
Описание
Футболисты "Корнельи"
© AP Photo/Joan Monfort

ТАСС, 22 января. Вратарь испанского футбольного клуба "Корнелья" Рамон Рамирес отразил два пенальти в матче 1/16 финала Кубка Испании против "Барселоны".

На 39-й минуте он отбил пенальти в исполнении Миралема Пьянича, на 79-й - Усмана Дембеле. К концу второго тайма счет в матче 0:0.

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу "Барселоны". Основное время встречи завершилось нулевой ничьей, в овертайме голами отметились Дембеле (92) и Мартин Брэйтуэйт (120). На 118-й минуте поле покинул Альберт Эстельеш, получивший вторую желтую карточку.

В прошлой стадии кубка страны "Корнелья", представляющая третий по силе дивизион национального первенства, выбила текущего лидера чемпионата Испании мадридский "Атлетико" (1:0).

Футбол в Англии
"Ливерпуль" прервал серию без поражений на своем поле в чемпионате Англии из 68 матчей
Команда проиграла "Бёрнли" со счетом 0:1
Читать полностью