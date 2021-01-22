Вратарь клуба третьего испанского дивизиона отбил два пенальти в матче с "Барселоной"

ТАСС, 22 января. Вратарь испанского футбольного клуба "Корнелья" Рамон Рамирес отразил два пенальти в матче 1/16 финала Кубка Испании против "Барселоны".

На 39-й минуте он отбил пенальти в исполнении Миралема Пьянича, на 79-й - Усмана Дембеле. К концу второго тайма счет в матче 0:0.

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу "Барселоны". Основное время встречи завершилось нулевой ничьей, в овертайме голами отметились Дембеле (92) и Мартин Брэйтуэйт (120). На 118-й минуте поле покинул Альберт Эстельеш, получивший вторую желтую карточку.

В прошлой стадии кубка страны "Корнелья", представляющая третий по силе дивизион национального первенства, выбила текущего лидера чемпионата Испании мадридский "Атлетико" (1:0).