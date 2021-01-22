"Айлендерс" обыграли "Нью-Джерси" в матче НХЛ. Варламов пропустил первую шайбу в сезоне

ТАСС, 22 января. "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 4:1 обыграл "Нью-Джерси" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мэтью Барзал (5-я минута), Джордан Эберле (20, 42), Брок Нельсон (45). За "Нью-Джерси" отличился Натан Бастиан (23).

Вратарь "Айлендерс" Семен Варламов пропустил первую шайбу в новом сезоне. Россиянин провел два "сухих" матча против "Нью-Йорк Рейнджерс" (4:0, 15 января) и "Бостона" (1:0, 19 января). Сухая серия Варламова со старта регулярного чемпионата составила 142 минуты 10 секунд, что является восьмым результатом в истории НХЛ и лучшим с сезона-2014/15. Хоккеисты "Нью-Джерси" Дмитрий Куликов и Никита Гусев не отметились результативными действиями.

"Айлендерс" набрали 6 очков по итогам четырех встреч и занимают второе место в таблице Восточного дивизона, "Нью-Джерси" находится на четвертой позиции с 5 очками после четырех матчей.

Следующая игра команд состоится 25 января в Нью-Джерси.

В других матчах игрового дня "Бостон" дома обыграл "Филадельфию" (5:4 Б), защитник гостей Иван Проворов отдал одну голевую передачу. "Тампа" в гостях одолела "Коламбус" (3:2 ОТ), "Виннипег" на выезде был сильнее "Оттавы" (1:4), защитник хозяев Никита Зайцев отметился результативным пасом.