Согласован договор об отношениях между работодателем и коллективом в российском спорте

ТАСС, 22 января. Руководство и профсоюз Центра спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) согласовали коллективный договор, который позволит упорядочить и защитить отношения работодателя и коллектива, объединяющего свыше четырех тысяч спортсменов, тренеров и специалистов. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства спорта РФ.

Коллективный договор будет подписан в течение месяца. "Если вынести за скобки футбол и хоккей, то это будет первый коллективный договор в системе спорта высших достижений", - отметил и. о. директора ЦСП Георгий Брюсов.

"Теперь у спортсменов будут не только обязанности, но и права", - подчеркнула главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская, возглавляющая первичную профсоюзную организацию ЦСП.

Первичная профсоюзная организация ЦСП была создана 23 сентября 2020 года. 8 декабря 2020 года она вступила в Общероссийский профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма РФ. По согласованию с профсоюзом третейское разбирательство споров осуществляет Спортивная арбитражная палата, которую возглавляет руководитель правового управления Олимпийского комитета России Александра Бриллиантова.