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Зимние олимпийские виды спорта

Уайлд и Логинов выступят на этапе Кубка мира по сноуборду в Москве

Соревнования пройдут 30 января на Воробьевых горах
Дмитрий Логинов Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Дмитрий Логинов
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд и двукратный чемпион мира Дмитрий Логинов вошли в состав сборной России на этап Кубка мира по сноуборду в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации сноуборда России.

Соревнования по параллельному слалому пройдут 30 января на Воробьевых горах.

В мужском зачете выступят Андрей Соболев, Вик Уайлд, Дмитрий Логинов, Игорь Слуев, Дмитрий Сарсембаев, Дмитрий Карлагачев, Илья Витюгов, Владислав Шкурихин, Ярослав Степанко, Всеволод Мартынов, Владимир Пнев, Иван Гуреев и Илья Корнилов. В женскую команду вошли Наталья Соболева, Милена Быкова, Мария Валова, Анастасия Курочкина, София Надыршина, Мария Волгина, Анастасия Малахова, Дарина Клинк и Софья Батова.

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