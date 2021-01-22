Любой желающий сможет принять участие в "Лыжне России" в Свердловской области онлайн

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Всероссийская гонка "Лыжня России" пройдет в Свердловской области не только очно для несколько сотен спортсменов, но и в режиме онлайн для любого желающего. Для участия в гонке нужно пробежать до 10 км на любой трассе, зафиксировать свой результат с помощью гаджета и отправить его по электронной почте организаторам, сообщили в департаменте информационной политики региона в пятницу.

"Еще одно новшество "Лыжни России - 2021" в Свердловской области - возможность участия в онлайн-формате. Если участник желает, чтобы его результат был учтен в итоговом сводном протоколе любительской "Лыжни России - 2021" в Свердловской области, ему необходимо пробежать 5 км (женщины) или 10 км (мужчины) на любой трассе в период с 3 по 13 февраля 2021 года и зафиксировать свой результат с помощью специального приложения, фитнес-браслета или спортивных часов, которые он должен иметь при себе во время забега", - говорится в сообщении.

После забега записанный трек необходимо отправить по электронной почте организаторам "Лыжни России" в Свердловской области по адресу lrso2021@mail.ru до 13 февраля включительно. "Понятно, что создать одинаковые условия возможно только при забеге в одном месте и в одно время. Но в нынешних непростых условиях подобный формат пользуется большой популярностью на международных соревнованиях по лыжным гонкам, бегу и велоспорту. Кроме того, участникам не нужно будет тратить свое время, чтобы приехать посоревноваться с соперниками очно", - цитирует департамент министра физической культуры и спорта региона Леонида Рапопорта.

Основной площадкой для очного проведения гонки "Лыжня России" в Свердловской области 13 февраля станет спортивный комплекс "Аист" в Нижнем Тагиле. В этом году не будет традиционного массового забега, старты пройдут в несколько этапов по 50 человек. Подобные площадки могут быть также организованы в других муниципальных образованиях области, но со строгим соблюдением противоэпидемических мер.

"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире. В 2020 году "Лыжня России" в Нижнем Тагиле проходила на полигоне "Старатель", участниками стали 17 тыс. человек.