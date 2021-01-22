Почти 70 свердловчан примут участие в тестовых соревнованиях перед Специальной Олимпиадой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Тестовые соревнования перед зимней Специальной Олимпиадой, которая пройдет в Казани в январе 2022 года, примут делегацию из 69 человек из Свердловской области, включающую 53 спортсмена. Об этом на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС в пятницу сообщила исполнительный директор Специального олимпийского комитета Свердловской области Ольга Бойко.

"У нас вторая по численности делегация после хозяев - 69 человек в общей сложности, из них 53 спортсмена, - сказала Бойко. - Официально эти соревнования называются "Зимняя спартакиада Специальной Олимпиады России", но по сути своей это уже первый этап любых Всемирных игр. Соревнования проводятся на тех же объектах, в основном с теми же судейскими бригадами и сервисами, [что и на Всемирных зимних играх Специальной Олимпиады]. Поскольку по статусу эта спартакиада всероссийская, для наших ребят она является отборочной, и мы прекрасно понимаем, что сейчас каждый регион будет биться за то, чтобы как можно больше ребят вошло в олимпийскую сборную".

Президент Специального олимпийского комитета Свердловской области Владимир Власов отметил, что уральские спортсмены будут выступать на соревнованиях в различных видах спорта - горные лыжи, сноуборд, лыжные гонки, бег на снегоступах и другие.

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады 2022 года пройдут в Казани 22-28 января. В них ожидается участие 2 тыс. спортсменов и юнифайд-партнеров (спортсменов без особенностей интеллектуального развития) из 108 стран мира. Соревнования пройдут по семи видам спорта.