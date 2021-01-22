Чемпионат России по боксу пройдет с 25 августа по 4 сентября в Кемерове

ТАСС, 22 января. Федерация бокса России определила сроки проведения чемпионата страны в Кемерове - он состоится с 25 августа по 4 сентября. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Призовой фонд турнира составит 19 млн рублей. Победители получат 500 тыс. рублей, а также автомобиль, серебряные призеры - 250 тыс. рублей, бронзовые - 125 тыс. рублей.

Командный Кубок России пройдет в Екатеринбурге с 13 по 20 июня. Призовой фонд турнира составит 20 млн рублей.

Прошлогодний чемпионат России по боксу прошел в Оренбурге с 28 ноября по 5 декабря.