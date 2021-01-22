Южнокорейская фигуриста Ю Ён призналась, что была шокирована четверным прыжком Трусовой

ТАСС, 22 января. Южнокорейская фигуристка Ю Ён была шокирована, когда россиянка Александра Трусова впервые в истории исполнила четверной прыжок на соревнованиях. Комментарий спортсменки приводит пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Трусовой первой в истории удалось исполнить четверной прыжок на юниорском чемпионате мира 2018 года.

"Я была реально в шоке, когда увидела, как Трусова исполнила четверной прыжок, - сказала Ю Ён. - Мы смотрели с мамой и тренером и были шокированы. История свершилась на моих глазах. Она заставила нас подумать, что она не человек".

"Каждый фигурист хочет исполнить четверной прыжок, но это очень тяжело", - добавила фигуристка. Она призналась, что этот элемент у нее получается только на 30-40% и обходится множеством синяков.

Ю Ён является первой южнокореянкой, исполнившей тройной аксель на соревнованиях, - на этапе Гран-при в Канаде в 2019 году. На тренировках также Ю Ён пыталась прыгать четверной риттбергер, который не удалось исполнить ни одной фигуристке на соревнованиях. В октябре прошлого года Трусова успешно приземлила четверной риттбергер на тренировке.