Хоккеист Павел Шэн покинул "Сочи" и перейдет в "Бостон"

ТАСС, 22 января. Нападающий Павел Шэн покинул клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Контракт с 21-летним форвардом расторгнут по инициативе игрока, поскольку он получил вызов в расположение клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон".

Шэн выступал за "Сочи" с декабря прошлого года. За это время он провел шесть матчей и не отметился результативными действиями.

Шэн был выбран "Бостоном" на драфте НХЛ 2018 года под общим 212-м номером. В 2019 году он подписал контракт новичка с "Бостоном" и играл за фарм-клуб "Провиденс Брюинз". До этого выступал за "Югру" и "Салават Юлаев". В составе молодежной сборной России стал бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.