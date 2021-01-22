Алексей Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА

ТАСС, 22 января. Алексей Березуцкий вошел в тренерский штаб московского футбольного клуба ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее Алексей Березуцкий работал заместителем генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам. В августе в тренерский штаб ЦСКА вошел его брат Василий Березуцкий.

"Ни для кого не секрет, что, когда братья приходили в клуб, им был дан определенный карт-бланш и возможность попробовать себя как в тренерском штабе, так и в клубе - в селекционном отделе, в спортивном. Василий выбрал штаб, Алексей изъявил желание поработать в офисе. Прошло время, он взял паузу, чтобы проанализировать проделанную работу, понять, что ему ближе, чем хочет заниматься в дальнейшем", - сказал гендиректор ЦСКА Роман Бабаев.

Алексей Березуцкий выступал за ЦСКА с 2001 по 2018 год. В составе клуба он стал обладателем Кубка УЕФА 2005 года, по шесть раз выиграл чемпионат и Суперкубок России и по семь - кубок страны. В составе сборной России Алексей Березуцкий провел 58 игр, не отметившись результативными действиями, став бронзовым призером чемпионата Европы.