Майгуров обсудил с руководством IBU флаг, гимн и логотип сборной России на чемпионате мира

ТАСС, 22 января. Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров обсудил с руководством Международного союза биатлонистов (IBU) флаг, логотип и музыку, с которыми будет выступать российская команда на чемпионате мира в Словении, но официального решения по этому вопросу пока нет. Об этом Майгуров сообщил в эфире "Матч ТВ".

"Встреча с руководством IBU состоялась, официальных решений нет, все в процессе обсуждения, мы найдем общий вариант флага, гимна, логотипа, - сообщил Майгуров. - По форме работа фактически стартует, в начале недели будем знать нюансы".

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны.

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 10 по 21 февраля в Поклюке.