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Биатлон

Логинов, Бабиков и Латыпов выступят в эстафете на этапе КМ по биатлону в Италии

Также в гонке примет участие Матвей Елисеев

ТАСС, 22 января. Биатлонисты Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Антон Бабиков выступят в мужской эстафете в рамках этапа Кубка мира в итальянском Антхольце. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказал старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский.

В пятницу Логинов победил в индивидуальной гонке на 20 км. Латыпов занял 50-е место, Бабиков - 51-е.

Мужская эстафета 4х7,5 км состоится в субботу, начало 17:05 мск. В эстафете в Оберхофе, которая прошла 15 января, россияне заняли четвертое место.

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