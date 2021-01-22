Логинов, Бабиков и Латыпов выступят в эстафете на этапе КМ по биатлону в Италии

ТАСС, 22 января. Биатлонисты Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Антон Бабиков выступят в мужской эстафете в рамках этапа Кубка мира в итальянском Антхольце. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказал старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский.

В пятницу Логинов победил в индивидуальной гонке на 20 км. Латыпов занял 50-е место, Бабиков - 51-е.

Мужская эстафета 4х7,5 км состоится в субботу, начало 17:05 мск. В эстафете в Оберхофе, которая прошла 15 января, россияне заняли четвертое место.