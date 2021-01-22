Царукян проведет бой против Фреволы на турнире UFC 257

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российский боец Арман Царукян проведет бой против американца Мэтта Фреволы на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257. Об этом ТАСС сообщили в команде Фреволы.

"Бой в силе", - сказал собеседник агентства. Царукян будет лишен 20% гонорара из-за превышения лимита весовой категории на 0,4 кг.

Изначально россиянин должен был драться против немца Насрата Хакпараста, однако Хакпараст не принял участия во вывешивании. Соперником Фреволы должен был стать марокканец Оттман Азайтар, который тоже снялся с поединка.