Россияне обыграли команду Северной Македонии на чемпионате мира по гандболу

Россияне с пятью очками в четырех встречах вышли на первое место в таблице четвертой группы. Далее идут команды Швеции (5), Египта (4), Словении (4), Белоруссии (2) и Северной Македонии (0). В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из четырех групп. В пятницу также пройдут матчи Египет - Белоруссия и Словения - Швеция.

В заключительном матче основного раунда сборная России 24 января сыграет с командой Швеции.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. Сборная на турнире называется "Команда Федерации гандбола России" (Russian Handball Federation Team). Вместо национального флага используется флаг ФГР (белое полотнище с логотипом ФГР без надписей), вместо национального гимна - гимн Международной федерации гандбола.

Чемпионат мира по гандболу проводится каждые два года, действующим чемпионом является сборная Дании. Сборная России побеждала на турнире дважды (1993, 1997), еще один раз играла в финале (1999). На предыдущем первенстве российская команда не сумела выйти из группы на предварительной стадии. Соревнования в Египте, проходящие без зрителей из-за пандемии, завершатся 31 января.