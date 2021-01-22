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ЧМ-2021 по гандболу

Россияне обыграли команду Северной Македонии на чемпионате мира по гандболу

Встреча завершилась со счетом 32:20, российская команды вышла на первое место в группе
Гандболисты российской команды Дмитрий Корнев и Александр Котов EPA-EFE/Mohamed Abd El Ghany
Описание
Гандболисты российской команды Дмитрий Корнев и Александр Котов
© EPA-EFE/Mohamed Abd El Ghany

ТАСС, 22 января. Российские гандболисты переиграли со счетом 32:20 сборную Северной Македонии во втором матче основного раунда чемпионата мира. Соревнования проходят в Египте.

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Россияне с пятью очками в четырех встречах вышли на первое место в таблице четвертой группы. Далее идут команды Швеции (5), Египта (4), Словении (4), Белоруссии (2) и Северной Македонии (0). В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из четырех групп. В пятницу также пройдут матчи Египет - Белоруссия и Словения - Швеция.

В заключительном матче основного раунда сборная России 24 января сыграет с командой Швеции.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. Сборная на турнире называется "Команда Федерации гандбола России" (Russian Handball Federation Team). Вместо национального флага используется флаг ФГР (белое полотнище с логотипом ФГР без надписей), вместо национального гимна - гимн Международной федерации гандбола.

Чемпионат мира по гандболу проводится каждые два года, действующим чемпионом является сборная Дании. Сборная России побеждала на турнире дважды (1993, 1997), еще один раз играла в финале (1999). На предыдущем первенстве российская команда не сумела выйти из группы на предварительной стадии. Соревнования в Египте, проходящие без зрителей из-за пандемии, завершатся 31 января.

Теги
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