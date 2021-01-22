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Футбол в Италии

"Роме" засчитано техническое поражение в Кубке Италии по футболу за лишнюю замену

Римский клуб уступил "Специи" в 1/8 финала турнира со счетом 2:4

ТАСС, 22 января. "Рома" получила техническое поражение в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу против "Специи". Об этом сообщает телеканал Sky Sport.

Матч прошел во вторник, римский клуб проиграл в дополнительное время со счетом 2:4. Всего "Рома" в том матче совершила шесть замен вместо разрешенных пяти, что стало причиной изменения счета и присуждения команде технического поражения (0:3).

Отмечается, что за данную ошибку были уволены два представителя клуба.

В четвертьфинале "Специя" 28 января сыграет в гостях с "Наполи".

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