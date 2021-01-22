Энди Маррей пропустит Australian Open

Турнир запланирован на 8-21 февраля в Мельбурне. 14 января стало известно, что тест Маррея на коронавирусную инфекцию дал положительный результат и теннисист находится на самоизоляции.

"Опустошен тем, что не полечу в Австралию для участия в турнире. Мы постоянно были на связи с Ассоциацией тенниса Австралии, пытаясь найти какой-либо выход, но не получилось", - сказал Маррей.

Маррей является пятикратным финалистом Открытого чемпионата Австралии. На его счету победы на Открытом чемпионате США в 2012 году и Уимблдоне (2013, 2016). 33-летний британец располагается на 123-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, завоевав 46 титулов под эгидой организации. Также в его активе победы в одиночном разряде на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов.