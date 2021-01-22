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Australian Open

Энди Маррей пропустит Australian Open

Британский теннисист ранее заразился коронавирусом
Энди Маррей EPA-EFE/JASON SZENES
Описание
Энди Маррей
© EPA-EFE/JASON SZENES

ТАСС, 22 января. Британский теннисист Энди Маррей отказался от участия в первом турнире серии Большого шлема в сезоне - Открытом чемпионате Австралии. Комментарий игрока приводит газета The Guardian.

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Турнир запланирован на 8-21 февраля в Мельбурне. 14 января стало известно, что тест Маррея на коронавирусную инфекцию дал положительный результат и теннисист находится на самоизоляции.

"Опустошен тем, что не полечу в Австралию для участия в турнире. Мы постоянно были на связи с Ассоциацией тенниса Австралии, пытаясь найти какой-либо выход, но не получилось", - сказал Маррей.

Маррей является пятикратным финалистом Открытого чемпионата Австралии. На его счету победы на Открытом чемпионате США в 2012 году и Уимблдоне (2013, 2016). 33-летний британец располагается на 123-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, завоевав 46 титулов под эгидой организации. Также в его активе победы в одиночном разряде на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов.

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