Чабан: Никитина не получила травм на этапе КМ по скелетону благодаря гибкости своего тела

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Лидер женской сборной России Елена Никитина, из-за ошибки во втором заезде едва не вылетевшая на большой скорости из скелетона, не получила при этом травм только благодаря своей гибкости. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан.

Действующая чемпионка Европы Никитина на этапе Кубка мира в германском Кёнигсзе после первого заезда занимала второе место с небольшим отставанием от лидера - чемпионки мира немки Тины Херман. Однако второй заезд сложился для россиянки неудачно. На одном из последних виражей она совершила ошибку при пилотировании и едва не упала со своего скелетона. В итоге Никитина оказалась на пятом месте.

"Эта трасса очень сложная, и Лена, видимо, из-за нервов не сумела безошибочно проехать во втором заезде. Причем, как вы видели, не только она, но и Херман. У них ошибки один в один получились", - заметил Чабан.

"С Леной все нормально. У нас девочки гибкие, привыкшие к таким ситуациям. Они уже на автомате действуют, тело знает как двигаться, чтобы не повредить себя. Это спорт, где никто не застрахован от ошибок", - добавил тренер.

Следующий этап Кубка мира по скелетону пройдет 29 января в австрийском Игльсе.