Главный тренер "Фиорентины" заявил, что клуб ждет приезда Кокорина

ТАСС, 22 января. Итальянский футбольный клуб "Фиорентина" ждет приезда в Италию российского нападающего Александра Кокорина для подписания контракта. Об этом сообщил главный тренер команды Чезаре Пранделли, комментарий которого приводит портал Firenze Viola .

В четверг московский "Спартак" сообщил о договоренности с "Фиорентиной" о переходе Кокорина. Контракт должен быть подписан на следующей неделе после прохождения игроком медицинского обследования.

"Ждем его приезда, подписания контракта, потом будет возможность поговорить о нем более детально", - сказал Пранделли.

Кокорину 29 лет, он выступал за "Спартак" с августа 2020 года. В составе "Зенита" становился чемпионом России (сезон-2018/19), победителем Кубка России (2015/16) и Суперкубка России (2016). За сборную России провел 48 матчей и забил 12 мячей.