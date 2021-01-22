{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Италии

Главный тренер "Фиорентины" заявил, что клуб ждет приезда Кокорина

Ожидается, что российский нападающий подпишет контракт с итальянским клубом на следующей неделе
Главный тренер "Фиорентины" Чезаре Пранделли EPA-EFE/PAOLO MAGNI
Описание
Главный тренер "Фиорентины" Чезаре Пранделли
© EPA-EFE/PAOLO MAGNI

ТАСС, 22 января. Итальянский футбольный клуб "Фиорентина" ждет приезда в Италию российского нападающего Александра Кокорина для подписания контракта. Об этом сообщил главный тренер команды Чезаре Пранделли, комментарий которого приводит портал Firenze Viola.

На эту тему
"Недаром клуб "Фиорентина" предлагал мильон..." Что ждет Александра Кокорина в Италии

В четверг московский "Спартак" сообщил о договоренности с "Фиорентиной" о переходе Кокорина. Контракт должен быть подписан на следующей неделе после прохождения игроком медицинского обследования.

"Ждем его приезда, подписания контракта, потом будет возможность поговорить о нем более детально", - сказал Пранделли.

Кокорину 29 лет, он выступал за "Спартак" с августа 2020 года. В составе "Зенита" становился чемпионом России (сезон-2018/19), победителем Кубка России (2015/16) и Суперкубка России (2016). За сборную России провел 48 матчей и забил 12 мячей.

Биатлон
Круг замкнулся. Логинов вновь принес победу российскому биатлону в Антхольце
Последняя до этого медаль в личной гонке была добыта год назад также на итальянском этапе
Читать полностью