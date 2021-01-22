Клуб "Кузнецкие медведи" проинформировал МХЛ об отказе выходить на матч из-за драки

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Руководство Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) получило от новокузнецкого клуба "Кузнецкие медведи" официальную информацию об отказе выходить на повторный матч с "Омскими ястребами" (Омск) после инцидента, произошедшего 21 января во время первой игры в Омске. Об этом ТАСС сообщил управляющий директор МХЛ Александр Гуськов.

"Руководство клуба "Кузнецкие медведи" проинформировало МХЛ, что клуб не примет завтра участие в матче с "Омскими ястребами". Решение по данной игре лига примет позднее", - сообщил Гуськов.

Во время первой игры капитан "Ястребов" Тимофей Давыдов нокаутировал нападающего соперников Демида Паничкина, которого в результате увезли со льда на носилках. Позже Давыдов разместил видеообращение, в котором извинился за свое поведение и пояснил, что ему пришлось заступиться за вратаря, он не хотел нанести травму сопернику. В заявлении на сайте "Медведей" сказано, что хоккеисты команды находятся в шоке после увиденного на льду. Давыдова оштрафовали и дисквалифицировали на четыре матча.

Ранее на сайте новокузнецкого клуба вышло заявление о том, что команда отказывается играть повторный матч с омичами. Согласно дисциплинарному регламенту, в случае неявки команды или срыва матча на клуб налагается штраф в размере 500 тыс. рублей. При этом команде засчитывается техническое поражение, а клуб обязан возместить сопернику убытки.