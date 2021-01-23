Мёнхенгладбахская "Боруссия" впервые с 2015 года победила "Боруссию" из Дортмунда

ТАСС, 23 января. Мёнхенгладбахская "Боруссия" на своем стадионе победила со счетом 4:2 дортмундскую "Боруссию" в матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.

В составе победителей голы забили Нико Эльведи (11-я и 32-я минуты), Рами Бенсебаини (49) и Маркус Тюрам (78). Дублем в составе дортмундцев отметился Эрлинг Холанд (22, 28), который с 14 мячами идет вторым в списке бомбардиров чемпионата.

Тюрам провел первый матч после четырехматчевой дисквалификации за плевок в соперника в матче чемпионата против "Хоффенхайма". 23-летний нападающий является сыном чемпиона мира и Европы в составе сборной Франции Лилиана Тюрама.

Мёнхенгладбахская "Боруссия" не могла обыграть соперника с 11 апреля 2015 года (3:1), уступив во всех следующих 12 матчах. Хозяева поднялись на четвертую строчку турнирной таблицы, набрав в 18 матчах 31 очко, дортмундцы идут следом с 29 очками в активе.

В следующем туре "Боруссия" из Мёнхенгладбаха сыграет в гостях с берлинским "Унионом", "Боруссия" из Дортмунда - дома с "Аугсбургом". Оба матча пройдут 30 января.