100-е очко Панарина за "Рейнджерс" не помогло команде обыграть "Питтсбург" в матче НХЛ

ТАСС, 23 января. "Питтсбург" по буллитам обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Основное время игры закончилось со счетом 3:3. В составе "Питтсбурга" отметились Брайан Раст (11-я минута), Джаред Макканн (37), Тедди Блюгер (52). В эпизоде с голом Макканна шайбу в ворота вратаря "Рейнджерс" Игоря Шестеркина рукой переправил его одноклубник Райан Линдгрен. За гостей отличились Филип Хитил (23), Адам Фокс (26) и Каапо Какко (26), забившие с разницей в 24 секунды.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин реализовал свою попытку в серии буллитов, а в основное время отдал одну голевую передачу, набрав 100-е очко в составе команды. Россиянин сделал это за 73 игры, что является рекордом клуба (Марк Мессье набрал 100 очков за 74 игры в сезоне-1991/92). Шестеркин отразил 26 бросков, его одноклубник Павел Бучневич провел на площадке 22 минуты 12 секунд и закончил встречу с показателем полезности "0". Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился голевой передачей, набрав свое второе очко в сезоне.