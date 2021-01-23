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НХЛ

Нападающий "Далласа" Радулов оформил дубль в первом матче команды в новом сезоне НХЛ

Также голом отметился его одноклубник Денис Гурьянов
Александр Радулов AP Photo/Michael Ainsworth
Описание
Александр Радулов
© AP Photo/Michael Ainsworth

ТАСС, 23 января. Нападающий "Далласа" россиянин Александр Радулов забил два гола в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нэшвилла".

Радулов отличился на 25-й и 35-й минутах встречи, а также отдал одну голевую передачу. Голом отметился и его одноклубник Денис Гурьянов (31). После второго периода счет в матче 5:0 в пользу "Далласа".

Команда проводит свой первый матч в рамках нового сезона НХЛ. Ранее лига перенесла четыре стартовые игры "Далласа" из-за массового заражения коронавирусом хоккеистов клуба.

Радулову 34 года, он выступает за "Даллас" с 2017 года. Предыдущей командой россиянина в НХЛ был "Нэшвилл". Всего на его счету 138 голов в 443 матчах регулярных чемпионатов.

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