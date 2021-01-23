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Единая лига ВТБ

"Химки" расторгли контракты с баскетболистами Монро и Жеребко

Соглашения были расторгнуты из-за личных обстоятельств игроков

ТАСС, 23 января. Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" расторг контракты с центровыми Грегом Монро и Йонасом Жеребко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Трудовые соглашения были расторгнуты из-за личных обстоятельств игроков.

Монро 30 лет, он выступал за "Химки" с 2020 года, ранее играл за германскую "Баварию" и клубы Национальной баскетбольной лиги (НБА) "Детройт", "Милуоки", "Финикс", "Бостон", "Торонто", "Филадельфия". Жеребко 33 года, он играл за "Химки" с 2019 года, также он выступал за команды НБА "Детройт", "Бостон", "Юта" и "Голден Стэйт".

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ "Химки" занимают восьмую строчку, одержав пять побед в 11 матчах.

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