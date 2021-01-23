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Биатлон

Биатлонисты Гараничев и Куклина вошли в состав сборной России на чемпионат Европы

Турнир пройдет в Польше с 27 по 31 января
Евгений Гараничев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Евгений Гараничев
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 23 января. Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на чемпионат Европы. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

В состав женской команды вошли Валерия Васнецова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Лариса Куклина, Екатерина Носкова, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко.

В составе мужской команды выступят Евгений Гараничев, Евгений Идинов, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Семен Сучилов, Карим Халили.

Чемпионат Европы пройдет в Польше с 27 по 31 января.

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