Елистратов стал чемпионом Европы по шорт-треку

ТАСС, 23 января. Россиянин Семен Елистратов занял первое место на дистанции 1 500 метров на чемпионате Европы по шорт-треку. Соревнования проходят в польском Гданьске.

Спортсмен в финальном забеге показал результат 2 минуты 18,384 секунды. Второе место занял еще один спортсмен из России, Денис Айрапетян (2.18,521), третьим стал нидерландец Шинки Кнегт (2.18,561). Россиянин Константин Ивлиев принимал участие в утешительном финале, где занял седьмое место.

30-летний Елистратов является олимпийским чемпионом 2014 года, на его счету также бронза Олимпиады-2018, одна золотая, одна серебряная и четыре бронзовые медали чемпионатов мира, 12 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых медалей европейских первенств. В активе 24-летнего Айрапетяна одна золотая, три серебряные и две бронзовые награды чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы завершится 24 января.