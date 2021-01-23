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Зимние олимпийские виды спорта

Двойка Гайтюкевича заняла 13-е место на этапе Кубка мира по бобслею в Германии

Победу одержали немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис

ТАСС, 23 января. Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Илья Малых заняли 13-е место в двойках на седьмом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в германском Кёнигсзе.

Победу одержали немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис, в двух попытках показавшие результат 1 минута 38,69 секунды. Вторыми стали их соотечественники Йоханнес Лохнер и Эрик Франке (отставание - 0,20 секунды), третьими - австрийцы Бенджамин Майер и Кристиан Хубер (+0,96). Гайтюкевич и Малых отстали от победителей на 1,55 секунды, россияне Алексей Стульнев и Максим Белугин расположились на 18-й строчке (+1,91).

Этап Кубка мира в Кёнигсзе завершится в воскресенье.

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Зимние олимпийские виды спорта
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