Чудинов: серебро на Кубке мира в Игльсе придаст саночнику Павличенко уверенности на ЧМ

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Серебряная медаль, которую саночник Семен Павличенко завоевал в субботу на последнем перед мировым первенством этапе Кубка мира, придаст ему уверенности перед главным стартом года. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Сергей Чудинов.
Победу на этапе в австрийском Игльсе одержал немец Феликс Лох, по сумме двух заездов показавший результат 1 минута 39,771 секунды. Павличенко уступил ему 0,006 секунды. После первого заезда россиянин шел на первом месте.
"Никакого разочарования нет, только радость после серебряного успеха Семена, - сказал Чудинов. - Феликс очень сильно проехал второй заезд, выдав при этом сильный старт и установив в итоге рекорд трассы. Павличенко сказал мне, что доволен своим прокатом, но Лох во втором заезде оказался сильнее и обыграл Семена с обидными 0,006 секунды".
"Я очень рад за Семена, что ему сегодня удалось прервать череду безмедальных выступлений, которая тянулась с первого этапа Кубка мира. Здорово, что ему удалось практически без ошибок проехать оба заезда. Перед чемпионатом мира это очень важно, это воодушевляет. Семен в течение сезона постоянно экспериментировал с настройкой саней, а сейчас, я надеюсь, он нашел подходящий вариант", - продолжил тренер.
Чемпионат мира пройдет с 29 по 31 января в германском Кёнигсзе.