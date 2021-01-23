Чудинов: серебро на Кубке мира в Игльсе придаст саночнику Павличенко уверенности на ЧМ

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Серебряная медаль, которую саночник Семен Павличенко завоевал в субботу на последнем перед мировым первенством этапе Кубка мира, придаст ему уверенности перед главным стартом года. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Сергей Чудинов.

Саночник Павличенко стал вторым на этапе Кубка мира в Австрии

Победу на этапе в австрийском Игльсе одержал немец Феликс Лох, по сумме двух заездов показавший результат 1 минута 39,771 секунды. Павличенко уступил ему 0,006 секунды. После первого заезда россиянин шел на первом месте.

"Никакого разочарования нет, только радость после серебряного успеха Семена, - сказал Чудинов. - Феликс очень сильно проехал второй заезд, выдав при этом сильный старт и установив в итоге рекорд трассы. Павличенко сказал мне, что доволен своим прокатом, но Лох во втором заезде оказался сильнее и обыграл Семена с обидными 0,006 секунды".

"Я очень рад за Семена, что ему сегодня удалось прервать череду безмедальных выступлений, которая тянулась с первого этапа Кубка мира. Здорово, что ему удалось практически без ошибок проехать оба заезда. Перед чемпионатом мира это очень важно, это воодушевляет. Семен в течение сезона постоянно экспериментировал с настройкой саней, а сейчас, я надеюсь, он нашел подходящий вариант", - продолжил тренер.

Чемпионат мира пройдет с 29 по 31 января в германском Кёнигсзе.