Саночники Павел Репилов и Горбацевич не получили травм после падений на этапе Кубке мира

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российские саночники Павел Репилов и Александр Горбацевич не получили травм после падений на финишном участке трассы австрийского Игльса, где в субботу стартовал очередной этап Кубка мира. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Сергей Чудинов.
Победу одержал немец Феликс Лох. Россиянин Семен Павличенко уступил ему 0,006 секунды, третьим стал немец Йоханнес Людвиг. Россиянин Роман Репилов стал 11-м, Павел Репилов - 17-м, Александр Горбацевич - 25-м. Павел Репилов и Горбацевич перевернулись на большой скорости на финишном участке.
"С Павлом Репиловым и Александром Горбацевичем все в порядке, обошлось без травм", - сказал Чудинов.
1 января в Кёнигсзе состоялся этап Кубка наций, который являлся квалификационным заездом этапа Кубка мира. На старт вышли 25 участников, в их числе был и член молодежной сборной России Матвей Пересторонин, который не сумел финишировать. Спортсмен с сотрясением мозга был сразу госпитализирован в одну из местных больниц, где провел три дня. Затем Пересторонина выписали, однако он продолжал находиться под наблюдением врачей.