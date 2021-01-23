Саночники Павел Репилов и Горбацевич не получили травм после падений на этапе Кубке мира

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российские саночники Павел Репилов и Александр Горбацевич не получили травм после падений на финишном участке трассы австрийского Игльса, где в субботу стартовал очередной этап Кубка мира. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Сергей Чудинов.

Саночник Павличенко стал вторым на этапе Кубка мира в Австрии

Победу одержал немец Феликс Лох. Россиянин Семен Павличенко уступил ему 0,006 секунды, третьим стал немец Йоханнес Людвиг. Россиянин Роман Репилов стал 11-м, Павел Репилов - 17-м, Александр Горбацевич - 25-м. Павел Репилов и Горбацевич перевернулись на большой скорости на финишном участке.

"С Павлом Репиловым и Александром Горбацевичем все в порядке, обошлось без травм", - сказал Чудинов.

1 января в Кёнигсзе состоялся этап Кубка наций, который являлся квалификационным заездом этапа Кубка мира. На старт вышли 25 участников, в их числе был и член молодежной сборной России Матвей Пересторонин, который не сумел финишировать. Спортсмен с сотрясением мозга был сразу госпитализирован в одну из местных больниц, где провел три дня. Затем Пересторонина выписали, однако он продолжал находиться под наблюдением врачей.